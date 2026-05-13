Самокатчик въехал кипяток в Петербурге и получил ожоги второй степени
В Санкт-Петербурге 35-летний самокатчик проник на территорию, где произошел прорыв трубы, и угодил прямо в кипяток. Мужчина обварился до второй степени, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Прорыв произошел на проспекте Тореза накануне вечером из-за дефекта, обнаруженного при гидравлических испытаниях. В результате коммунальной аварии горячая вода вытекла на проезжую часть и тротуар.
Место аварии оградили, специалисты приступили к ремонту. Однако один местный житель на самокате проигнорировал все предупреждения и пересек заградительный пост МЧС.
В итоге он въехал в кипяток и получил ожоги стоп. Его госпитализировали в центр Никифорова.
Также при необходимости пострадавшему окажут помощь в АО «ТЭК СПб».
