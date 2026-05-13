Стартует V Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии»

Конкурс пройдет в международном формате.

К участию приглашаются юные и молодые художники от 12 до 35 лет со всего мира: профессионалы и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ.

Тема конкурса этого года — «Матрешка — разговор орнаментов и красок». Художникам предлагается переосмыслить средствами живописи, декоративно-прикладного и ручного творчества феномен одного из самых узнаваемых образов русской культуры — матрешки — как символа семьи, единства и благополучия.

Впервые в истории конкурса лауреаты будут определены в трех номинациях. Помимо уже ставших традиционными дисциплин — «Юные художники» (от 12 до 18 лет) и «Молодые художники» (от 18 до 35 лет) — жюри определит победителей в номинации «Автор малой скульптурной композиции».

Участники могут взять за основу базовую идею и форму матрешки, используя ее в качестве полотна для оформления в стилистике:

Узнаваемых образов собственных национальных культур;

Народов России и их многогранности по случаю празднуемого Года единства народов России;

Исторических периодов, через которые проходили страны;

Идей, связанных с диалогом культур и стран;

Образов, раскрывающих идею связи внутреннего и внешнего — понимания себя, своего народа, страны;

Других, по усмотрению авторов, визуальных образов, подчеркивающих самобытность и универсальность образа матрешки для разных народов, культур и стран.

При этом сам образ матрешки должен быть узнаваемым (даже если его первоначальные параметры изменяются с учетом творческого видения и концепции автора работы).

Лауреаты конкурса будут отмечены денежным вознаграждением. Прием конкурсных работ продлится до 10 июня.

Торжественное вручение дипломов состоится в Москве.