Стартует V Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии»
ГлавУпДК при МИД России объявляет о старте V Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии», сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс пройдет в международном формате.
К участию приглашаются юные и молодые художники от 12 до 35 лет со всего мира: профессионалы и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ.
Тема конкурса этого года — «Матрешка — разговор орнаментов и красок». Художникам предлагается переосмыслить средствами живописи, декоративно-прикладного и ручного творчества феномен одного из самых узнаваемых образов русской культуры — матрешки — как символа семьи, единства и благополучия.
Впервые в истории конкурса лауреаты будут определены в трех номинациях. Помимо уже ставших традиционными дисциплин — «Юные художники» (от 12 до 18 лет) и «Молодые художники» (от 18 до 35 лет) — жюри определит победителей в номинации «Автор малой скульптурной композиции».
Участники могут взять за основу базовую идею и форму матрешки, используя ее в качестве полотна для оформления в стилистике:
- Узнаваемых образов собственных национальных культур;
- Народов России и их многогранности по случаю празднуемого Года единства народов России;
- Исторических периодов, через которые проходили страны;
- Идей, связанных с диалогом культур и стран;
- Образов, раскрывающих идею связи внутреннего и внешнего — понимания себя, своего народа, страны;
- Других, по усмотрению авторов, визуальных образов, подчеркивающих самобытность и универсальность образа матрешки для разных народов, культур и стран.
При этом сам образ матрешки должен быть узнаваемым (даже если его первоначальные параметры изменяются с учетом творческого видения и концепции автора работы).
Лауреаты конкурса будут отмечены денежным вознаграждением. Прием конкурсных работ продлится до 10 июня.
Торжественное вручение дипломов состоится в Москве.