Опубликованы фото последствий пожара в Измайловском кремле

В Измайлове на востоке Москвы произошел крупный пожар площадью 3 тыс. кв. метров. Огонь уничтожил квест-комплекс, пострадавших нет. «Абзац» поделился фото с места событий.

Фото - © Анастасия Романова / «Абзац»

Возгорание произошло на Вернисажной улице в районе Измайлово. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Спасатели оперативно локализовали, а затем полностью ликвидировали огонь.

Пострадавших нет. По данным оперативных служб, сначала загорелись мебель и личные вещи сотрудников. Огонь не перекинулся на расположенные рядом Измайловский кремль и музей «Бункер Сталина».

Предварительной причиной называют короткое замыкание. В полиции считают, что к пожару в металлокаркасном здании, где проводились квесты, привела неисправная проводка. В момент возгорания людей внутри не было. По предварительным данным, огонь уничтожил около 20 игровых комнат. Правоохранители устанавливают точные причины происшествия и размер ущерба.

