Жуткие красные пятна и уколы: химчистка жестко отравила москвичку

Девушка рассказала в социальных сетях, что ее подругу серьезно отравили в московской химчистке. Пострадавшая покрылась жуткими красными пятнами и теперь вынуждена проходить лечение.

Оказалось, что специалисты не полностью смыли с одежды химию. Девушка надела вещи на себя, после чего покрылась красными пятнами, которые ужасно чешутся.

В больнице ей прописали болезненные уколы. При этом химчистка свою вину не признает и считает обвинения необоснованными. Сотрудники даже не извинились за ошибку.

По словам девушки, они с пострадавшей подругой живут в разных странах. Однако она надеется, что история получит широкий резонанс в Сети.

