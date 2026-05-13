Жуткие красные пятна и уколы: химчистка жестко отравила москвичку
Москвичка отравилась в химчистке из-за вещества на одежде
Девушка рассказала в социальных сетях, что ее подругу серьезно отравили в московской химчистке. Пострадавшая покрылась жуткими красными пятнами и теперь вынуждена проходить лечение.
Оказалось, что специалисты не полностью смыли с одежды химию. Девушка надела вещи на себя, после чего покрылась красными пятнами, которые ужасно чешутся.
В больнице ей прописали болезненные уколы. При этом химчистка свою вину не признает и считает обвинения необоснованными. Сотрудники даже не извинились за ошибку.
По словам девушки, они с пострадавшей подругой живут в разных странах. Однако она надеется, что история получит широкий резонанс в Сети.
