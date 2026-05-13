«Терпите или увольняйтесь»: врач не открыла беременной россиянке больничный

Одна из пациенток частной клиники поделилась историей, которая, возможно, заставит многих задуматься. Россиянка обратилась к гастроэнтерологу во время беременности с жалобами на плохое самочувствие — физически и морально ей было настолько тяжело, что она не могла работать, но в оформлении больничного ей отказали, предложив уволиться.

По словам будущей матери, в тот день она попросила больничный лист, но вместо поддержки столкнулась с ледяным равнодушием. Врач заявила ей, что можно работать и в таком состоянии, нужно терпеть, ведь беременная «не грузчиком работает». А если терпеть и работать не хочет, то может просто взять и уволиться.

Пациентка призналась, что ее поразил не столько отказ в больничном, сколько то, какое чувство вины и собственной неудобности возникло у нее после разговора. Она ожидала от врача-женщины хотя бы капли эмпатии, но вместо этого услышала жесткость, которая ранила сильнее, чем равнодушие мужчины.

Женщина решила рассказать эту историю публично, чтобы поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации. По ее словам, никто не обязан терпеть отношение, после которого становится только хуже, даже если этот человек в белом халате и в частной клинике.

