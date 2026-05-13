«Рисковать жизнью не стану!»: рыдающая Боня вышла в эфир к подписчикам

Телеведущая и блогер Виктория Боня записала видео, в котором показала новый костюм и ботинки для покорения горных вершин. Знаменитость расплакалась, потому что ей пришлось отменить экспедицию на вторую по высоте горную вершину Земли — Чогори (К2).

Причина — разрыв связок на ноге. Звезда получила тяжелую травму во время подготовки к восхождению, а на восстановление потребуется около 3 месяцев. В итоге ей пришлось отменить экспедицию. Боня не хочет рисковать жизнями членов своей команды и собственной.

«Тяжело понять, почему я плачу, но в это вложено столько сил, столько времени, столько организации своих планов, всего. Мне так непросто организовать свою жизнь, чтобы на два месяца уйти. Я это делаю заранее. Короче говоря, К2 в этом году не будет», — поделилась чувствами Боня с подписчиками.

Она отметила, что многие комментаторы умоляли ее не покорять опасную вершину Чогори. Ведущая не унывает, она призналась, что осенью планирует покорить другой восьмитысячник.

