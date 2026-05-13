«Речь о защите моих авторских прав»: Фадеев прокомментировал задержание Линды

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал допрос своей бывшей подопечной певицы Линды (Светланы Гейман) по делу об авторских правах. Фадеев заявил, что 30 лет пытался урегулировать конфликт мирно, но теперь намерен действовать только через суд и следствие, сообщает StarHit .

В СМИ появилась информация, что Линду допросили в рамках уголовного дела, инициированного Фадеевым. Поводом стали споры вокруг авторских прав на песни, которые певица исполняла, работая с продюсером.

В своем заявлении Фадеев подчеркнул, что речь идет не о запретах и не о публичной войне.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный», — высказался Фадеев.

Он добавил, что не хочет комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства.

«Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заключил продюсер.

Линда сотрудничала с Фадеевым в 1990-х и 2000-х годах. За это время она выпустила несколько альбомов, включая «Песни тибетских лам», «Ворона» и «Плацента». После ухода от продюсера пути артистки и Фадеева разошлись, а в последние годы между ними периодически возникали конфликты по поводу прав на исполнение песен из того периода.

