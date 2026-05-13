Лавров заявил, что мир снова решает споры силой
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международное право теряет значение и мир возвращается к решению вопросов силой. Об этом он сказал в эфире шоу RT India «Индия, Россия и Мир».
«Мы возвращаемся во времена, когда все решалось силой, когда никакого международного права никто не признавал», — отметил Лавров.
По его словам, в современных условиях слова значат мало, а значение имеют конкретные действия. Министр добавил, что политика США подтверждает этот подход.
«И наши американские коллеги тоже доказывают, что не надо следить особо за словами — надо видеть реальные дела. А реальные дела мы все наблюдаем», — добавил российский министр.
Лавров подчеркнул необходимость продвигать через БРИКС взаимоуважительные отношения и искать баланс интересов «не вступая ни с кем в какие-то антагонизмы».
«И главное, что она даже не должна рассматриваться как альтернатива… это должно быть нашей повесткой дня», — заключил он.
Полная версия интервью опубликована на сайте RT.
