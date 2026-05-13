Лавров заявил, что Запад стравливает страны Евразии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются навязать Евразии собственные порядки и препятствуют интеграции. Об этом он рассказал в интервью RT .

В специальном выпуске программы «Индия, Россия и мир» глава МИД отметил, что Запад вместо развития сотрудничества в Евразии стремится стравливать государства региона и продвигать свои правила.

Лавров подчеркнул, что Россия последовательно поддерживала Индию в преодолении кризисов и при этом уважает позицию Нью-Дели по международным вопросам. По его словам, двусторонние отношения прошли путь от обычной торговли до привилегированного стратегического партнерства.

Министр добавил, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга. Если ранее Индия в основном интересовалась военно-техническим сотрудничеством, то сейчас она самостоятельно производит российскую технику — от автоматов Калашникова до танков Т-90.

