Овчинский: жилой комплекс по реновации возводят на юго-востоке Москвы

В Рязанском районе Москвы продолжается строительство многоквартирного дома в рамках городской программы реновации. Площадь нового здания составит порядка 16 тыс. кв. м. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Объект возводится на участке, где ранее снесли пятиэтажку. Адрес стройки: 4-й Вешняковский проезд, владение 5/1.

«Трехсекционный дом переменной этажности рассчитан на 152 квартиры. Жилая площадь здания составит около 10 тыс. кв. м. Главная архитектурная особенность проекта – аркада, соединяющая третью секцию-башню с остальными частями здания. В первых двух секциях почти завершены монолитные работы, идет обустройство кровли. В третьей строится пятый этаж. Кроме того, уже готова внутренняя разводка инженерных сетей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Район застройки отличается развитой транспортной, социальной и бытовой инфраструктурой: по соседству работает детский сад, через дорогу находится медицинский центр, до сквера — 3 минуты пешком, а до станции метро «Рязанский проспект» и платформы МЦД-3 «Вешняки» — всего 5 минут. Поблизости также пролегают крупные автомагистрали с удобными транспортными развязками — Рязанский проспект и Московский скоростной диаметр (МСД).

Первый этаж дома будет нежилым. Помимо общественных зон, здесь будут размещены коммерческие помещения: в будущем здесь откроются магазины, пекарни, детские кружки и другие полезные объекты инфраструктуры. Придомовую территорию комплексно благоустроят — установят две детские и две спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, смонтируют уличное освещение и высадят зеленые насаждения.

Здание строят по монолитной технологии, что обеспечивает высокую надежность и долговечность: срок службы таких конструкций превышает 100 лет. Фасады будут выполнены с использованием системы навесных вентилируемых конструкций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что свыше 1 тыс. горожан приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе столицы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

