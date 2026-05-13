Терапевт Чернышова рассказала об опасности мононуклеоза

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что инфекционный мононуклеоз вызывает вирус Эпштейна — Барр и чаще всего им болеют молодые люди, сообщает «Вечерняя Москва» .

Инфекционный мононуклеоз — вирусное заболевание, которое нередко путают с ангиной. Его вызывает вирус Эпштейна — Барр, носителями которого являются около 95 процентов взрослых людей.

«Источником инфекции выступает больной человек или вирусоноситель. Основной путь передачи — через слюну, поэтому мононуклеоз часто называют "болезнью поцелуев". Заражение возможно при использовании общей посуды, зубных щеток и других предметов», — рассказала Чернышова.

По ее словам, чаще всего болеют молодые люди — в общежитиях, лагерях и интернатах. Начало болезни напоминает грипп: появляются слабость, боль в горле, кашель, возможна рвота. В анализах крови выявляют атипичные мононуклеары, а диагноз подтверждают лабораторные тесты на вирус.

Поскольку инфекция вирусная, антибиотики неэффективны. Лечение носит симптоматический характер, выздоровление обычно наступает в течение месяца, однако изменения в анализах могут сохраняться дольше. После болезни человек может оставаться вирусоносителем.

«Самое главное — не заниматься самолечением. Симптомы легко спутать с ангиной. Антибиотики при вирусной инфекции бесполезны и могут навредить. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение», — подчеркнула терапевт.

Осложнения встречаются редко и чаще связаны с тяжелым течением или сниженным иммунитетом. В большинстве случаев заболевание проходит без последствий.

