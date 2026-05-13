«Заклеил рот, закинул в машину»: исповедь убийцы 9-летнего Паши под Петербургом

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 9-летнего Паши из Санкт-Петербурга, который содержится в СИЗО «Кресты-2», в интервью 78.ru рассказал о произошедшем.

Петр Жилкин рассказал, что 30 января на парковке гипермаркета «Лента» к нему подошел 9-летний Паша и попросился в машину — погреться и поесть. Мальчик якобы утверждал, что ему нельзя сейчас домой, так как он еще не насобирал нужную сумму денег, поэтому «его там побьют».

Обвиняемый планировал ехать домой за спортивной сумкой, после чего отправиться в фитнес-клуб, но в итоге повез Пашу в деревню Яльгелево. Однако там ребенок якобы потребовал от Петра 500 тыс. рублей, пригрозив рассказать родителям, что Жилкин его «трогал».

«После этого разговора, я не знаю, страх или что <…> меня переклинило, и чтобы он не повторял, я ему просто примотал руки к туловищу и заклеил рот. Закинул в машину. Я понимал, что это уже ни к чему хорошему не ведет, хотел ехать уже в отделение, к его дяде с мамой говорить дальше», — сказал Жилкин.

По словам обвиняемого, при выезде на главную дорогу он позвал мальчика, но в ответ была тишина. После этого Петр остановился, но ребенок уже не подавал признаков жизни. Оказалось, что вместе со ртом Жилкин заклеил еще и нос. Мужчина попытался реанимировать ребенка, но безуспешно.

Ребенок отправился на прогулку 30 января и исчез. Его искали силовики и волонтеры. Выяснилось, что 38-летний Павел Жилкин заманил мальчика на парковке ТЦ, где он якобы «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги. 2 февраля в Псковской области подозреваемого задержали. Он признался в убийстве ребенка. Труп мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

