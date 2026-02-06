Оглушил, но не убил: педофил в Ленобласти утопил еще живого 9-летнего Пашу

Педофил Петр Ж. не убил похищенного девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга ударом кулака по голове. Когда мужчина топил ребенка, последний был еще жив, сообщает 78.ru .

По информации источника, убийца оглушил Пашу, а затем пытался задушить. Мальчик был без сознания, когда его поволокли к озеру.

По словам убийцы, мальчик якобы шантажировал его, угрожал рассказать полиции о нездоровом интересе к себе, а также просил деньги за молчание.

38-летний Петр Ж. заманил мальчика 30 января на парковке торгового центра. Там он «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги. После задержания он пренебрежительно отозвался о трагедии. А после убийства пошел на свидание с девушкой, которой признался, что его ищут полицейские.

