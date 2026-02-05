Педофил сходил на свидание с девушкой после убийства мальчика в Петербурге

Петр Ж. из Санкт-Петербурга сходил на свидание с девушкой после того, как похитил и утопил 9-летнего Пашу. Он подробно расписывал возлюбленной, как его ищет полиция, и просил подтвердить, что они «вместе тусили», сообщает SHOT .

9-летний Паша пропал 30 января. В тот день он сначала гулял на улице, а вечером подрабатывал возле кафе — мыл стекла и фары автомобилей. Перед исчезновением мальчик сел в Toyota Fortuner. Вскоре после задержания Петр Ж. признался, что убил ребенка. Тело мальчика нашли на одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Отмечается, что он был убит еще до того, как его труп сбросили в воду.

Но сразу после бурной ночи с девушкой мужчина бросился в бега. На маршруте он отписывался ей, спрашивал, не приходили ли полицейские. В переписке педофил убитого мальчика называл «попрошайкой». Еще злоумышленник не стеснялся говорить, что находится в федеральном розыске.

Маньяк также шутил в переписке. На сообщение «жду» он ответил, что разлука с девушкой растянется на 15 лет. Теперь же выяснилось, что убийце ребенка грозит пожизненное.

38-летний Петр Ж. заманил (мальчика 30 января на парковке торгового центра. Там он «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги. После задержания он пренебрежительно отозвался о трагедии.

