В Белоруссии посоветовали Европе покупать тракторы вместо танков

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что руководству стран Европы лучше направить финансовые средства на покупку комбайнов и тракторов вместо участия в гонке вооружений, сообщает RT со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По его словам, западные страны уделяют много внимания проведению военных учений и финансированию образцов американской техники.

Также он посоветовал руководству европейских государств заняться развитием социально-экономических вопросов на фоне закрытия заводов компании Volkswagen.

Вольфович заявил добавил, что вместо соревнования в количестве купленных танков политикам следует покупать машины для выращивания хлеба, так как уровень жизни обычных европейских граждан продолжают падать.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе открыто звучат призывы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовится очередное нападение на Россию.

