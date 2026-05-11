В Белоруссии посоветовали Европе покупать тракторы вместо танков
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что руководству стран Европы лучше направить финансовые средства на покупку комбайнов и тракторов вместо участия в гонке вооружений, сообщает RT со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
По его словам, западные страны уделяют много внимания проведению военных учений и финансированию образцов американской техники.
Также он посоветовал руководству европейских государств заняться развитием социально-экономических вопросов на фоне закрытия заводов компании Volkswagen.
Вольфович заявил добавил, что вместо соревнования в количестве купленных танков политикам следует покупать машины для выращивания хлеба, так как уровень жизни обычных европейских граждан продолжают падать.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе открыто звучат призывы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовится очередное нападение на Россию.
