Силы ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник

Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник, сообщает RT со ссылкой на Press TV.

«Иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив.

При этом уже на следующей неделе Иран и США могут вернуться к переговорам.

