Силы ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник
Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник, сообщает RT со ссылкой на Press TV.
«Иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив.
При этом уже на следующей неделе Иран и США могут вернуться к переговорам.
