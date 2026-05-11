В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал человек

В результате атаки ВСУ по территории предприятия в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия. Ранен сотрудник», — говорится в сообщении.

Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Нечаевке Белгородской области украинские боевики нанесли удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехала семья из трех человек. Отец и сын были убиты.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.