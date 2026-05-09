Президент США заявил о возможном возобновлении операции в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив, сообщает ТАСС.
По словам американского лидера, это будет в том случае, если в переговорах с Ираном не будет прогресса.
«Мы можем вернуться к Project Freedom, если ничего не произойдет, но это будет уже Project Freedom плюс», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.
США начали операцию 4 мая, однако позже она была временно приостановлена.
