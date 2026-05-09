Президент США заявил о возможном возобновлении операции в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, это будет в том случае, если в переговорах с Ираном не будет прогресса.

«Мы можем вернуться к Project Freedom, если ничего не произойдет, но это будет уже Project Freedom плюс», — отметил Трамп в разговоре с журналистами.

США начали операцию 4 мая, однако позже она была временно приостановлена.

