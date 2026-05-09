Российских пользователей продолжат блокировать в Claude, ChatGPT и Gemini
Американские компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini сейчас активно выявляют и блокируют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию. При этом они будут продолжать это делать, поэтому россиян ждут еще блокировки, сообщает РИА Новости.
Как рассказал директор по экспериментальным продуктам MWS AI (входит в МТС Web Services) Сергей Пономаренко, инструменты нахождения постоянно совершенствуются. В связи с этим российские пользователи и компании могут потерять доступ в любое время.
Иностранные ИИ-сервисы, как объяснил Пономаренко, определяют страну пользователя по IP-адресу с помощью специальных баз данных, которые обновляются с задержкой. Из-за этого российский адрес какое-то время может восприниматься как европейский, а после обновления базы получает российскую «прописку» — и сервис включает ограничения.
Системы безопасности также анализируют поведение аккаунта. Подозрение могут вызвать входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, большое количество запросов и попытки обойти блокировки.
