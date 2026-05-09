Российских пользователей продолжат блокировать в Claude, ChatGPT и Gemini

Американские компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini сейчас активно выявляют и блокируют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию. При этом они будут продолжать это делать, поэтому россиян ждут еще блокировки, сообщает РИА Новости .

Как рассказал директор по экспериментальным продуктам MWS AI (входит в МТС Web Services) Сергей Пономаренко, инструменты нахождения постоянно совершенствуются. В связи с этим российские пользователи и компании могут потерять доступ в любое время.

Иностранные ИИ-сервисы, как объяснил Пономаренко, определяют страну пользователя по IP-адресу с помощью специальных баз данных, которые обновляются с задержкой. Из-за этого российский адрес какое-то время может восприниматься как европейский, а после обновления базы получает российскую «прописку» — и сервис включает ограничения.

Системы безопасности также анализируют поведение аккаунта. Подозрение могут вызвать входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, большое количество запросов и попытки обойти блокировки.

