сегодня в 04:07

США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

В пятницу, 8 мая, американские военные нанесли очередной удар по судну, которое, по данным разведки, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана, сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование ВС США.

Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков и было задействовано в наркотрафике.

В результате удара два человека погибли, один выжил. Южное командование уведомило Береговую охрану о необходимости задействовать поисково-спасательную систему.

Пострадавших среди американских военных нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.