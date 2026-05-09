США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане
В пятницу, 8 мая, американские военные нанесли очередной удар по судну, которое, по данным разведки, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана, сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование ВС США.
Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков и было задействовано в наркотрафике.
В результате удара два человека погибли, один выжил. Южное командование уведомило Береговую охрану о необходимости задействовать поисково-спасательную систему.
Пострадавших среди американских военных нет.
