сегодня в 04:36

Рособрнадзор рассказал, можно ли пересдать пропущенный из-за задержки рейса ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, есть ли возможность передачи ЕГЭ в случае пропуска из-за задержки рейса, сообщает ТАСС .

Как пояснили в ведомстве, разрешить ли сдавать ЕГЭ в резервный день по причине задержки авиарейса, решается Государственной экзаменационной комиссией в индивидуальном порядке.

Этот момент не прописан в порядке проведения экзаменов. Комиссия в каждом конкретном случае сама оценивает, насколько причина является уважительной.

Ранее в московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задержали рейсы.

