Американская фармкомпания начала разработку вакцины от хантавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к созданию вакцины для защиты от хантавируса, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным СМИ, работа началась до недавней вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius. В компании отметили, что разработка находится на начальной стадии.
Несмотря на заявления экспертов в области здравоохранения, преуменьшающих риск распространения вируса, Moderna продолжает работу над вакциной.
Ранее ВОЗ сообщила о шести подтвержденных и двух вероятных случаях заражения хантавирусом.
