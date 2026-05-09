сегодня в 05:04

Американская фармкомпания начала разработку вакцины от хантавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к созданию вакцины для защиты от хантавируса, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, работа началась до недавней вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius. В компании отметили, что разработка находится на начальной стадии.

Несмотря на заявления экспертов в области здравоохранения, преуменьшающих риск распространения вируса, Moderna продолжает работу над вакциной.

Ранее ВОЗ сообщила о шести подтвержденных и двух вероятных случаях заражения хантавирусом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.