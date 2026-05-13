Украиной шесть лет руководила гадалка Вероника Феншуй — к такому выводу сегодня пришли многие жители страны после обнародования ее переписки с экс-главой офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает Mash .

По данным следствия, Ермак обратился к Феншуй с просьбой о содействии в противодействии основным украинским антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Гадалка активно поддержала политика, призывая действовать незамедлительно. Также она писала Ермаку о его друге-гаранте, который имеет моральное право уничтожать врагов.

В ноябре 2025 года, незадолго перед своей отставкой, Ермак посетил кладбище «Лесное». Там он закопал фотографии руководителей ведомств в могилу, на которую указала Вероника. Спустя месяц экс-глава офиса Зеленского передал гадалке фамилии тех лиц, на которых хотел навести порчу.

На самом деле Вероника вовсе не Феншуй, а Аникиевич — уроженка Херсонской области, в свое время она отучилась в Херсонском гостехуниверситете на бухгалтера. Вероника получила образование бухгалтера в Херсонском государственном техническом университете. Иногда она использует фамилию Даниленко, которая принадлежит ее родственнице. В телефонных контактах списочников она значится как «консультант Ермака».

При этом Вероника продолжает открыто предлагать свои услуги в социальных сетях. Предположительно, там ее и нашел Ермак.

Ранее стало известно, что к экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку пришли силовики. В ноябре прошлого года президент Украины объявил об отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

