Украинские военнослужащие все чаще стали пытаться физически навредить своим офицерам. Причина может крыться в повсеместно пренебрежительном отношении командования к мобилизованным, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские военнослужащие все чаще в последнее время стали мстить не только мобилизовавшим их сотрудникам ТЦК, но и офицерам ВСУ. К сожалению, о некоторых случаях становится известно из новостей криминальных», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что это может быть связано с регулярными неуставными отношениями между рядовыми и офицерским составом.

В качестве примера он привел инцидент в Чугуеве, где задержали солдата ВСУ, поджигавшего внедорожники офицеров своего подразделения. При этом в Киевской области сотрудники СБУ раскрыли украинского военнослужащего, который сотрудничал с российскими подразделениями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.