Трамп рассказал, при каком условии направит переговорщиков в Россию по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить своих переговорщиков в Москву, если посчитает это полезным для урегулирования кризиса на Украине, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер сказал, что сделал бы это, если решит, что это поможет.

«Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — отметил Трамп.

Ранее президент США допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.