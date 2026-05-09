США и Иран могут вернуться к переговорам на следующей неделе

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе в Исламабаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По данным СМИ, Вашингтон и Тегеран при посредничестве третьих сторон работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании, включающим 14 пунктов. Документ определит параметры переговоров о прекращении войны на один месяц.

При этом главным препятствием остаются притязания Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом. Также продолжаются дискуссии о масштабах снятия санкций, которые могут сорвать переговорный процесс.

Вместе с тем, Тегеран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, хотя, по словам иранского чиновника, по-прежнему выступает против передачи ядерных материалов в США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.