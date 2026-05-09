сегодня в 02:05

Трамп допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп не исключил, что режим прекращения огня между Россией и Украиной может быть продлен и дальше, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил, что перемирие может быть продлено.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это (конфликт — ред.) был завершен», — заявил Трамп.

Ранее Россия согласилась на инициативу Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.