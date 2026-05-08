Россия согласилась на инициативу Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая

Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня. Перемирие будет длиться с 9 по 11 мая, сообщает пресс-служба МИД России.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках перемирия планируется обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Это решение стало продолжением недавнего телефонного разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером.

Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива Трампа приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом, так как США и СССР были союзниками в годы Второй мировой войны.

Ушаков также добавил, что представители США были на связи с Украиной в ходе обсуждения временного прекращения боевых действий на время празднования Дня Победы.

