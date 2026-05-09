Средства ПВО уничтожили более 40 БПЛА за 4 часа над российскими регионами

Над российскими регионами за 4 часа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны перехватили и уничтожили в период с 20:00 до 00:00 мск 8 мая. Все они были самолетного типа.

В частности, беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, которые сбили на подлете к столице.

