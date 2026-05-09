Фигурант дела о перевернувшейся лодке на Москве-реке попал под арест

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал организатора речной прогулки, в ходе которой на Москве-реке перевернулась лодка с людьми, сообщает ТАСС .

Гражданин Таджикистана Кабиров Мехробиддин пробудет под стражей до 4 июля 2026 года. Он обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, Кабиров, работавший поваром у владельца лодки, вступил с ним в предварительный сговор и организовал прогулку по Москве-реке. В результате моторная лодка перевернулась, и пассажиры, включая несовершеннолетних детей, оказались в воде. Самому владельцу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи установили, что пассажировместимость лодки была превышена, а спасательных жилетов оказалось недостаточно.

Судно опрокинулось в районе города Красногорск Московской области 3 мая. Среди пострадавших были в том числе дети.

