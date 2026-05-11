В Москве водитель каршеринга попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции

Водитель каршеринга попал в ДТП в Москве, уходя от преследования полиции после законного требования остановиться, сообщает ТАСС .

Отмечается, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего его задержали.

Инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка, д. 25. Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, водитель которого проигнорировал законные требования сотрудников полиции остановиться и продолжил движение, пытаясь скрыться.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана. По предварительной информации, водителю стало плохо.

