сегодня в 02:50

Средняя пенсия в РФ в апреле составила почти 25,4 тыс. рублей

Средний размер пенсии в России в апреле составил 25 397 рублей. Год назад граждане РФ в среднем получали 23 448 рублей. За год выплата выросла на 1,9 тыс. рублей.

В марте средний размер пенсионного обеспечения был на уровне 25 274 рубля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно — до 30 апреля 2026 года из-за праздничных дней.

Социальный фонд переносит сроки зачисления из‑за нерабочих дней с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. Досрочная выплата коснется граждан, которым деньги поступают через банк и чья обычная дата зачисления приходится на период с 1 по 4 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.