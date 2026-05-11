Китай запустил грузовой космический корабль к орбитальной станции

Запуск был произведен с космодрома Вэньчан в 08:14 по местному времени (03:14 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7».

Космический грузовик доставит на орбиту один скафандр для выхода в открытый космос, топливо, припасы для космонавтов, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

Ранее герой России, летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров в беседе с РИАМО предположил, что Марс и Луну российские астронавты будут исследовать вместе с США и Китаем.

