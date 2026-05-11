Трамп планирует посетить Китай 13–15 мая

Американский президент Дональд Трамп на этой неделе планирует совершить государственный визит в Китай, сообщает ТАСС .

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нанесет государственный визит в Китай с 13 по 15 мая», — говорится в заявлении МИД КНР.

Изначально поездка Трампа в Китай была запланирована на конец марта. Однако президент США перенес ее на середину мая.

Причиной переноса стала война против Ирана. Тем не менее, как подчеркнул Бессент, повторного переноса визита не ожидается.

