ПВО за неделю сбила более 3,5 тыс. украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю успешно перехватили и сбили 3556 украинских БПЛА, сообщает РИА Новости .

За предыдущий период с 27 апреля по 3 мая было сбито не менее 2622 украинских беспилотников.

При этом подавляющее большинство ударов пришлось на европейскую часть страны.

Пик террористической активности был зафиксирован 6 и 8 мая. В эти дни были уничтожены 605 и 749 БПЛА соответственно.

Киевский режим 8 970 раз нарушил объявленный режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции.

