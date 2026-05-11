В Техасе нашли тела шестерых человек в грузовом вагоне

В грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо (штат Техас), который находится на границе США и Мексики, нашли тела шестерых человек, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются. Проводится проверка.

Отмечается, что накануне днем температура воздуха в городе превысила 32 градуса Цельсия, при это внутри вагонов температура была еще выше. Официального подтверждения, были ли погибшие мигрантами, пытавшимися пересечь границу с США, нет.

Министерство внутренней безопасности США отчиталось, что за 2025 год из страны было выдворено свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов. Эти меры стали реализацией предвыборных обещаний Трампа, который в день инаугурации объявил о начале немедленной экстрадиции миллионов мигрантов и ввёл общенациональный режим чрезвычайной ситуации на южной границе.

