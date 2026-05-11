В Сумской области мужчина взорвал гранату при задержании

Мужчина начал угрожать взорвать гранату в одном из заведений, после чего его вывели на улицу. Во время переговоров с патрульными он привел гранату в действие.

Он, трое полицейских и один гражданский получили ранения в результате взрыва. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сотрудник ТЦК Украины загнал уклониста на крышу частного жилого дома на Волыни. Во время драки они упали с крыши на другого военнослужащего.

