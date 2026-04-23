«Будем е****** по ногам»: ТЦКшник с уклонистом упали с крыши жилого дома на Украине

На Украине военком устроил драку с уклонистом на крыше жилого дома

Сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК) загнал уклониста на крышу частного жилого дома на Волыни, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На опубликованных кадрах видно, как военком устроил драку с уклонистом на крыше жилого дома. Во время драки они упали с крыши на другого сотрудника ТЦК. Затем мужчина задержали и волоком утащили в машину.

Перед инцидентом военком залазил на крышу и прокричал своему коллеге: «Бери ствол, щас будем е****** по ногам».

При этом в Волынском ТЦК заявили, что мужчина якобы «сам забрался на крышу, испугался и попросил помощи», а военнослужащие лишь помогли ему «безопасно спуститься вниз».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.