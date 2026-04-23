Габитов раскрыл причину ссоры Шагина и Шинкарева

Художник Роберт Габитов рассказал, из-за чего поссорились создатели движения «Митьки» Дмитрий Шагин и Владимир Шинкарев. Прощание с Шинкаревым прошло на Смоленском кладбище, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На Смоленском кладбище простились с советским художником и писателем, соорганизатором движения «Митьки» Владимиром Шинкаревым. Отпевание прошло в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, после чего художника похоронили.

Друг семьи Роберт Габитов рассказал, что серьезный конфликт между Шинкаревым и Дмитрием Шагиным произошел 10–15 лет назад. По его словам, спор касался роли каждого в создании движения. Шагин, как утверждает Габитов, приписывал себе организацию объединения и разработку устава, тогда как основную бюрократическую работу выполнял Шинкарев.

«Дмитрий считал себя единственным и неповторимым. Но без Володи Митьков бы не было», — рассказал Габитов.

Писательница, художник и поэт Ирина Дудина отметила, что Шагин создал внешний образ митьковской системы, а Шинкарев — ее литературную основу, во многом благодаря книге «Митьки». По словам Дудиной, со временем художники помирились и возобновили общение.

