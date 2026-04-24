Банда подростков издевается над сиротой с особенностями развития в Москве

На юго-востоке Москвы группа подростков систематически издевается над 19-летним парнем-сиротой с особенностями развития, а видео с унижениями публикует в Сети, сообщает MSK1.RU .

По словам знакомой пострадавшего, парень остался без родителей: один из них умер в конце прошлого года, а другой, когда он был еще ребенком. У него есть старший брат, который раз в неделю приезжает, заполняет холодильник и закрывает основные потребности. Парень много пропускает уроки, раньше он часто сидел в торговом центре, где по доброте душевной дружил с уборщиками и помогал им.

Как отмечают очевидцы, издевательства становятся все более жестокими: парня избивают толпой, либо заставляют пить алкоголь до тошноты. Все это публикуется в интернете.

Пресечь происходящее не удается, потому что жестоких подростков слишком много — около 50–70. Они из разных школ района Жулебино, многие стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

