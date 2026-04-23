Стала известна личность мужчины, напавшего на медиков в Махачкале
Названа личность злоумышленника, который напал на медиков в больнице Махачкалы, сообщает «112».
Напавшего зовут Шамиль С. Ему 31 год. По предварительным данным, он привез свою мать в медучреждение, однако врачи не спасли ее. После этого он напал на медиков.
Злоумышленник ранил травматолога и хирурга. У обоих медиков диагностированы колото-резаные раны. Мужчину поймали, когда он пытался выбежать из больницы.
В Сети появились кадры его задержания.
