Стала известна личность мужчины, напавшего на медиков в Махачкале

Названа личность злоумышленника, который напал на медиков в больнице Махачкалы, сообщает « 112 ».

Напавшего зовут Шамиль С. Ему 31 год. По предварительным данным, он привез свою мать в медучреждение, однако врачи не спасли ее. После этого он напал на медиков.

Злоумышленник ранил травматолога и хирурга. У обоих медиков диагностированы колото-резаные раны. Мужчину поймали, когда он пытался выбежать из больницы.

В Сети появились кадры его задержания.

