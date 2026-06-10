Магическое мышление: как приметы влияют на человека

Научный подход требует, чтобы утверждение можно было проверить и, в принципе, опровергнуть, то есть оно должно быть фальсифицируемым. Приметы обычно устроены наоборот. Они расплывчаты, подгоняются задним числом и почти всегда объяснимы так, чтобы сохранить веру («сработало, потому что…», «не сработало, потому что…»), сообщил РИАМО бизнес-психолог, коуч, основатель «Академии транскоучинга» Виталий Наумов.

По его словам, в приметах нет воспроизводимости, нельзя стабильно повторить условия и получить одинаковый результат, а без этого нет надежного знания. Также отмечается подмена доказательств анекдотами: единичный случай воспринимается как закон.

Кроме того, как добавил эксперт, опора человека на подтверждение вместо попытки опровергнуть удерживает его в иллюзии, а не в проверке реальности.

«Что такое магическое мышление и как оно связано с верой в приметы? Магическое мышление — это вера, что мысли, слова или символические действия влияют на события внешнего мира. В приметах это проявляется прямо: „если сделать это, то случится это“, хотя реальной причинной связи нет», — сказал Наумов.

При этом, по мнению бизнес-психолога, важно понимать, что магическое мышление часто появляется там, где много неопределенности и тревоги, оно как психологический костыль. Важно не воевать с этим в лоб, а переводить мистику в психологию: «подсказка Вселенной» нередко оказывается сигналом бессознательного, а ритуал — способом отрегулировать состояние.

Людям сложно принять случайность и отсутствие закономерностей в жизни, потому что случайность — это неопределенность, которую психика переживает как угрозу: «я не знаю, значит, я не защищен».

«Когда ощущение контроля падает, мозг начинает активно искать структуру и даже дорисовывать ее — это один из известных механизмов формирования суеверий. Приметы дают простую картинку и временное облегчение, у хаоса появляется „правило“. Но цена — зависимость от внешних знаков и потеря авторства, человек начинает жить реакцией, а не выбором», — добавил собеседник.

Он уточнил, что есть другой принцип. Цель — не «успеть угадать», а держать вектор и делать следующий реальный шаг, даже если мир не гарантирует идеального исхода. Случайность никуда не денется, но зона ответственности человека — действия, решения и качество мышления в моменте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.