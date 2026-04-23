сегодня в 22:40

Опубликованы кадры задержания напавшего с ножом на врачей больницы в Махачкале

SHOT опубликовал видеозапись с моментом задержания мужчины, который с ножом напал на сотрудников Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского в Махачкале.

На опубликованных кадрах видно, как силовики выводят из издания злоумышленника и обыскивают перед тем, как посадить в патрульную машину.

Вооруженный ножом мужчина набросился на травматолога и хирурга больницы. Коллеги оперативно оказали необходимую помощь пострадавшим. Состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести, хирурга прооперировали и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По предварительным данным, местный житель напал на медиков, которые якобы не оказали своевременную медпомощь его родственнику.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.