Пострадали врачи: кровавая резня произошла в больнице Махачкалы

Неизвестный с ножом ворвался в больницу и напал на трех врачей в Махачкале

Вооруженный ножом мужчина ворвался в больницу и порезал троих врачей в столице Дагестана. Предварительно, одному из медработников нападавший порезал горло и лицо, он в тяжелом состоянии, сообщает Mash .

Конфликт вспыхнул в центральной больнице. По предварительным данным, мужчина пришел в ярость из-за того, что его родственнику не оказали своевременную медицинскую помощь. Он достал нож и набросился на сотрудников медучреждения.

В результате нападения пострадали хирург и два ортопеда.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет. Официальных комментариев пока не поступало.

