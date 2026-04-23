Более 280 тонн текстиля собрали в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года в специализированные баки «Лидертекс» собрали более 280 тонн текстильных отходов. В регионе установлено свыше 1,7 тысячи таких контейнеров для сбора одежды и текстиля. Проект по установке баков «Лидертекс» реализуется при поддержке Российского экологического оператора, сообщает пресс-служба компании.

В контейнеры можно сдавать одежду, постельное белье, полотенца, скатерти и другие текстильные изделия. После сбора вещи сортируют и направляют в Ивановский экокластер, где их перерабатывают в волокно. Из него производят пряжу, перчатки, ветошь и другие изделия.

С начала года в Подмосковье в баки «Лидертекс» собрали 282 199 кг текстиля: в январе — 117 618 кг, в феврале — 51 491 кг, в марте — 113 091 кг.

«Развитие системы сбора текстиля позволяет вовлекать во вторичный оборот значительные объемы отходов и снижать нагрузку на полигоны. Проект компании «Лидертекс» является наглядным примером действия экономики замкнутого цикла, когда вторсырье не гниет на полигонах, а возвращается во вторичный оборот», — отметили в пресс-службе РЭО.

Проект реализует компания «Лидертекс». С 2024 года Ивановский экокластер переработал около 3000 тонн текстиля и произвел более 3200 тонн пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезент.