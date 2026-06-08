Это троллинг: школьники приносят на ЕГЭ шоколад весом 5 кг

Одна из российских выпускниц беспрепятственно пронесла с собой на ЕГЭ огромную плитку шоколада весом 5 кг. В Рособрнадзоре назвали этот инцидент троллингом, сообщает «Подъем» .

По словам девочки, пронесшей огромную плитку шоколада на экзамен, в пункте проведения ЕГЭ она «спокойно прошла через рамку». Никто даже не обратил внимания на лакомство. Также выпускница рассказала, что хотела пронести на экзамен по математике шоколад весом 2,5 кг и пятилитровую бутылку воды.

Глава отдела информационного сопровождения Рособрнадзора Александр Стрига рассказал, что проносить огромные шоколадки и другие продукты для перекуса на экзамен можно — ограничений по весу нет. Однако он признался, что впервые слышит о таком случае, когда ребенок пронес пятикилограммовую плитку лакомства.

По его словам, этот инцидент больше напоминает троллинг. Он опасается, что молодые люди начнут массово проносить перекусы больших размеров на ЕГЭ. Но окончательное решение по поводу таких шоколадок все равно должны принимать организаторы в аудиториях.

«Если выпускник пришел на экзамен с чем-то, что нельзя проносить в аудиторию, ему предложат это оставить в специально отведенном месте», — подчеркнул Стрига.

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