сегодня в 21:41

Подросток вывалился из окна трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подросток решил покинуть движущийся трамвай через форточку, но не удержался и выпал. Об этом сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она опубликовала кадры, на которых видно, как парень вылезает через форточку второго вагона. Внезапно он падает вниз прямо на пути и сильно ударяется.

Школьника доставили в больницу. Там медики осмотрели его, а затем отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Причины поступка 13-летнего мальчика неизвестны. Мизулина предположила, что он мог быть зацепером.

«Каникулы только начались, а опасных ситуаций с зацеперами и руферами уже десятки», — написала она.

Мизулина заявила, что необходимо придумать меры, чтобы остановить зацеперов от таких необдуманных поступков.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.