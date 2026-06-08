Подросток вывалился из окна трамвая в Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток решил покинуть движущийся трамвай через форточку, но не удержался и выпал. Об этом сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она опубликовала кадры, на которых видно, как парень вылезает через форточку второго вагона. Внезапно он падает вниз прямо на пути и сильно ударяется.
Школьника доставили в больницу. Там медики осмотрели его, а затем отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Причины поступка 13-летнего мальчика неизвестны. Мизулина предположила, что он мог быть зацепером.
«Каникулы только начались, а опасных ситуаций с зацеперами и руферами уже десятки», — написала она.
Мизулина заявила, что необходимо придумать меры, чтобы остановить зацеперов от таких необдуманных поступков.
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