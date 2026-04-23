Франция и Польша планируют отработать на учениях ядерные удары по России

Власти Франции и Польши планируют устроить учения на границе с Россией, на которых отработать удары по целям в РФ с применением ядерного оружия, сообщает РИА Новости .

Как пишет Wirtualna Polska, учения в скором времени пройдут на восточном фланге НАТО. Скорее всего, над Балтийским морем и северной частью Польши.

На учениях в планах использовать самолеты Rafale, которые могут нести ядерные боеголовки. Эти истребители отработают удары по целям, находящимся на территории России и Белоруссии.

Ранее Служба военной разведки и безопасности Нидерландов заявила, что РФ сможет нарастить потенциал для регионального конфликта с НАТО в течение года после завершения украинского конфликта.

При этом российский лидер Владимир Путин не один раз говорил, что наша страна не собирается нападать на государства Североатлантического альянса, но западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой.

