Разведка Нидерландов заявила о готовности РФ к конфликту с НАТО

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Россия сможет нарастить потенциал для регионального конфликта с НАТО в течение года после завершения боевых действий на Украине, сообщает «Царьград» .

По оценке ведомства, Москва якобы уже ведет «конкретную подготовку» к возможной конфронтации. В документе говорится, что целью таких действий может стать достижение «политического раскола посредством ограниченных территориальных приобретений».

Ранее представители НАТО отмечали значимость российских атомных подводных лодок как одного из ключевых элементов военной мощи страны. В Military Watch Magazine также сообщалось, что ракетный комплекс «Искандер-К» рассматривается как потенциальная угроза для стран альянса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.