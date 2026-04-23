Демобилизованные участники СВО посетили мебельное предприятие в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском городском округе продолжается важный проект — знакомство демобилизованных участников СВО и их семьи с ведущими предприятиями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это не просто экскурсии, а реальный трамплин к новой мирной жизни. 23 апреля Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов, совместно с учащимися 10 класса школы № 14 и демобилизованными участниками СВО побывали на предприятии ООО «Ультрадекор» в Электрогорске.

ООО «Ультрадекор» мировой лидер в производстве мебельных плит (ДСП, ЛДСП), ламинированных полов, стеновых панелей и плит ОСП. Работают с 2013 года, отправляют продукцию по всей России и в СНГ.

Ребята и бойцы посетили производственные цеха, своими глазами увидели современное оборудование, технологический процесс и, главное — обсудили конкретные вакансии. Для руководства компании — это возможность найти надежных сотрудников. Для павловопосадских героев — шанс получить достойную работу, карьерный рост и уверенность в завтрашнем дне. Программа адаптации участников СВО в Павлово-Посадском округе набирает обороты. Защищавшие Родину с честью и упорством заслуживают лучших условий для мирной жизни.

«Спасибо руководству ООО „Ультрадекор“ — за открытость и готовность помогать. Нашим бойцам — за активную жизненную позицию. Школьникам — за интерес к рабочим специальностям и родному предприятию. Уверен, каждый, кто хочет трудиться, найдет здесь свое достойное место. Вместе сделаем округ сильнее!», — отметил Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.